Bremer, avviso all’Inter: «Juventus, un aiuto per lottare per lo scudetto»

Bremer ha giocato la sua seconda stagione con la Juventus, chiudendo lontanissimo dall’Inter che ha vinto lo scudetto. Il difensore brasiliano, in una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca, dà le sue speranze per il 2024-2025.

LA CURIOSITÀ – Gleison Bremer gioca nella Juventus, ma ha tanto di legato all’Inter: «Tutti mi chiedono se ho origini tedesche, ma mio padre era un grande fan di Andreas Brehme e per questo mi ha chiamato così. Il mio idolo era Ronaldinho, però quando ho iniziato a giocare da centrale è diventato Lucio. Quando sono arrivato in Italia ho iniziato a osservare Giorgio Chiellini: la sua storia, le sue caratteristiche… Ha molto che mi assomiglia».

Bremer lancia la sfida all’Inter per la Juventus 2024-2025

IN CORSA – Bremer guarda l’ultima stagione e le assenze: «Peccato per le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Con tutto il gruppo a disposizione non posso dire che saremmo stati campioni… però avremmo lottato per lo scudetto. Grazie a Dio ho appena vinto il mio primo titolo, la Coppa Italia, il primo della Juventus in tre anni. Spero sia solo l’inizio, che ne arrivino tanti altri. Quando sono arrivato mi dissero che il club era in ricostruzione: non è scontato che in questo percorso si ottengano titoli. Noi ce l’abbiamo fatta e penso che siamo nel cammino corretto. È appena avvenuto un cambio di allenatore e di dirigenza, abbiamo tutto per continuare a crescere. Da qui a due-tre anni lotteremo per lo scudetto con tutte le garanzie. Penso che nella prossima stagione, facendo la Champions League, ci saranno rinforzi importanti e questo ci aiuterà per lottare per il titolo».

Fonte: marca.com – Alberto Rubio