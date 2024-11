Brehme sempre nel cuore dei nerazzurri: il ricordo dell’Inter

Ci lasciava a febbraio Andy Brehme, grande giocatore dell’Inter dei record. Oggi avrebbe compiuto 64 anni e proprio il club nerazzurro lo ha voluto ricordare con un bel messaggio

INDIMENTICATO E INDIMENTICABILE – Tra i grandi protagonisti dell’Inter dei record, Andy Brehme è sempre stato uno dei giocatori più amati dal pubblico nerazzurro anche dopo il suo ritiro dal mondo del calcio. Per questo la notizia della sua improvvisa scomparsa a febbraio – nello stesso giorno della gara di andata vinta per 1-0 in Champions League contro l’Atletico Madrid – aveva lasciato un grande impatto su tutto l’ambiente nerazzurro. Un giocatore e soprattutto un uomo indimenticabile e indimenticato da parte di tifosi e club, come dimostra anche il bel messaggio che ha voluto dedicargli oggi l’Inter, nel giorno di quelli che sarebbero stati i suoi 64 anni.

Andy Brehme, il ricordo dell’Inter nel giorno del 64esimo compleanno

OMAGGIO – Un bel messaggio quello che l’Inter ha voluto pubblicare sui suoi canali social. Un ricordo inevitabile e sentito, che va anche a omaggiare il suo ricordo. “Ricordiamo il leggendario Andy Brehme, che oggi avrebbe compiuto 64 anni. Per sempre nerazzurro, Andy“. Parole sentite e con le quali non si può che essere d’accordo. In un ricordo a cui si unisce, naturalmente, anche tutta la redazione di Inter-News.it. Tanti auguri, Andy. Per sempre uno di noi.