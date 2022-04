Breda: «Scudetto? Novità per Inzaghi, Pioli e Spalletti. Conte all’Inter…»

Roberto Breda, ospite negli studi di Sportitalia, ha analizzato il percorso dei tre allenatori in vetta al campionato Inter, Milan e Napoli. Poi una considerazione su Conte

FOCUS ALLENATORI − Breda esprime la sua opinione in merito agli allenatori di Inter, Milan e Napoli: «Inzaghi, Pioli e Spalletti sono tre allenatori che non hanno mai vinto lo scudetto. Vincerlo è una forma di realizzazione che completa il loro lavoro. Tutti e tre sanno che se la possono giocare, tutti e tre sono gestori di gruppi in maniera molto umana. Questo tipo di rapporto ti da dei vantaggi ma Inzaghi e Pioli non sono in grado di alzare la tensione. Nel gioco i tre hanno avuto difficoltà, nessuno dei tre riesce a imprimere una vera e propria crescita. La squadra di Conte lo scorso anno è finita in crescendo».