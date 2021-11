Breda: «Italia, Barella provato mezzapunta ma tolta caratteristica»

Barella anche stasera in Irlanda del Nord-Italia (vedi articolo) non ha giocato al meglio delle sue possibilità. L’allenatore Breda, ospite di Monday Night su Sportitalia, sul centrocampista dell’Inter non vede problemi fisici ma tattici.

DISCORSO DIVERSO? – Roberto Breda analizza il centrocampo dell’Italia visto in Irlanda del Nord: «Oggi anche Jorginho secondo me ha risentito della panchina passata, toccando pochissimi palloni. Era lui che doveva creare gioco: mancando Marco Verratti, che come personalità e capacità di far gioco gli è ancora superiore, doveva fare un po’ tutto lui. Hanno cercato di usare Nicolò Barella come mezzapunta, però togliendogli i tempi di inserimento. Poi si sapevano i risultati, si è rischiato di prendere gol».