Breda: «Inzaghi deve misurarsi con una realtà diversa. Juventus torna favorita»

Inzaghi sta affrontando il suo primo ritiro con l’Inter (oggi allenamento congiunto con la Pro Vercelli, vedi articolo). L’allenatore Breda, dagli studi di Sportitalia, ha parlato del neo tecnico nerazzurro e ha indicato la sua favorita per la prossima Serie A.

CAMPIONATO ALLETTANTE – Roberto Breda, a “Sportitalia Mercato”, ha detto la sua su Simone Inzaghi e ha analizzato la prossima stagione, indicando i bianconeri di Massimiliano Allegri come i favoriti del torneo: «La Juventus torna a essere la grande protagonista del campionato. Sia per il parco giocatori a disposizione che per il ritorno di Allegri, che avrà grande voglia di rivalsa. Sarà una stagione con mille incognite e mille curiosità. Anche se è andato via Antonio Conte, ci sono alcuni tra i più grandi allenatori del mondo, come José Mourinho alla Roma e Maurizio Sarri alla Lazio. Inzaghi, dopo la sua lunga esperienza in biancoceleste, si misurerà con una realtà completamente diversa all’Inter. Da tecnico, il prossimo sarà un campionato molto allettante. La Juventus torna ad essere la favorita».