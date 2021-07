Breda: «Inzaghi, certezze col 3-5-2. Nandez darà una mano all’Inter»

Da allenatore ad allenatore, Breda giudica come Inzaghi potrà mettere in campo l’Inter nella nuova stagione. Il tecnico, ospite di “Sportitalia Mercato”, parla poi del possibile arrivo di Nandez.

NUOVA PELLE – Roberto Breda giudica i cambi nerazzurri: «È una grande incognita, l’Inter è tutta un’incognita secondo me quest’anno. Vero che mantiene inalterato il modulo di gioco, però come princìpi e modalità di tenere il campo sono due allenatori diversi Antonio Conte e Simone Inzaghi. Sono curioso di vedere cosa verrà fuori. Nahitan Nandez? È un ottimo giocatore, una mano la darà. L’Inter ha vinto lo scudetto, ma non è più favorita già da adesso. Bisogna vedere cosa succederà. Cambio modulo in caso di altre cessioni? Inzaghi, nella Primavera della Lazio, giocava col 4-3-3 ma le sue certezze le ha avute col 3-5-2 e 3-5-1-1. Va in una squadra che ha vinto col 3-5-2, cambiare diventa improbabile. L’Inter l’ha scelto anche per questo».