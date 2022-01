Breda: «Inter, valori nettamente superiori. Prossimo mese difficile»

Breda ritiene che l’Inter sia la squadra migliore in Serie A, ma avvisa per il filotto di partite complicate che attenderanno la squadra di Inzaghi da oggi in avanti. Queste le sue parole in collegamento con Sportitalia.

AL MEGLIO – Roberto Breda segnala come l’Inter, al momento, non abbia particolari assenti visto anche il recupero di Edin Dzeko: «Già è una squadra forte, anche con i rincalzi poteva ugualmente far bene. Ci sono quelle annate dove va tutto un pochino bene, ma è una squadra che ha valori nettamente superiori alle altre. In questo caso ha quasi tutto l’undici a disposizione, per la Lazio diventa una partita difficile. Al di là di questo quando tu riparti c’è sempre un pochino di difficoltà, i valori poi cambiano. La sosta porta a delle variazioni di condizione, anche significative, e ci possono essere delle sorprese. Anche se l’Inter, per quello che ha fatto vedere e per i valori a disposizione, è difficile da battere. Credo che il prossimo mese per l’Inter sia particolarmente difficile, per gli scontri diretti che ha: avere tutti i giocatori a disposizione è una cosa importante».