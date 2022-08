Breda: «Inter, Perisic manca tantissimo! Gosens non come lui»

Breda sostiene che all’Inter manchi l’imprevedibilità che dava Perisic e che, a suo avviso, non riesce a dare Gosens. L’allenatore ed ex centrocampista ha valutato le difficoltà viste con la Lazio: ecco la sua analisi in collegamento con Sportitalia.

L’ASSENZA PESANTE – Per Roberto Breda si fa sentire la partenza di Ivan Perisic: «Manca tantissimo, perché per il modo che ha di fare calcio l’Inter ha bisogno di quel tipo di giocatore in quella zona del campo. Però vorrei fare un discorso un pochettino diverso: secondo me, dal punto di vista tattico, è una Serie A bellissima. È la seconda stagione per tantissimi allenatori top e la Lazio di Maurizio Sarri sta diventando con molti meno difetti dall’anno scorso. È bello, perché adesso vedi il lavoro dei tecnici e la capacità di trasferire le idee. L’Inter, da questo punto di vista, è un po’ bloccata. Perché? Ha un modo di far calcio e basta, ma quando deve cambiare qualcosa non va. È molto monotematica, con l’assenza di giocatori come Perisic ancora di più questi risultati si vedono. Se non usa gli esterni che sanno raddoppiare va in difficoltà, Robin Gosens ha fatto numeri importanti in passato però non sa fare quel tocco in più per guadagnare campo. Se non hai i giocatori devi cambiare le idee, arrivando nelle zone pericolose con degli sviluppi diversi. Cosa che l’Inter ancora non fa, mentre la Lazio di Sarri sta iniziando a fare meglio».