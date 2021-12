Breda: «L’Inter oggi non può sbagliare! Col Cagliari c’è un rischio»

Se l’Inter oggi dovesse battere il Cagliari sorpasserebbe il Milan, fermato ieri sera a Udine sull’1-1, in testa alla Serie A. L’allenatore Breda, in collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, parla della partita del Meazza.

DA VALUTARE – Roberto Breda segnala le insidie che potranno verificarsi stasera alle 20.45: «Al di là dei giocatori certamente è importante anche il dispendio che c’è stato in settimana nell’Inter. Abbiamo visto col Milan: quando hai le partite di coppa paghi sempre qualcosa nella partita di coppa successiva. Questo è il rischio che hanno l’Inter, il Napoli e soprattutto l’Atalanta, che ha la partita più dura col Verona. L’Inter questa partita non può sbagliarla: è in fase di crescita, vede la vetta e per mille ragioni non può perdere punti. Il Cagliari ha bisogno di fare risultato e viene da una serie di pareggi, però l’Inter è in un momento positivo e credo che difficilmente sbaglierà. L’Inter è la più competitiva, è la mentalità che fa la differenza e quella vincente l’ha creata Antonio Conte. Soprattutto ha quel tipo di mentalità che non sbaglia certe partite: così si vince lo scudetto. Simone Inzaghi ha portato avanti un suo discorso, con delle letture tattiche un po’ diverse ma con lo stesso modulo. Il grande vantaggio che non ha perso è stato portare avanti la capacità di essere sempre sul pezzo».