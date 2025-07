Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Roberto Breda si è pronunciato a proposito del modo in cui l’Inter potrebbe cambiare con l’approdo di Cristian Chivu sulla propria panchina. Questa la sua visione.

LA SVOLTA – Roberto Breda, allenatore italiano, ha espresso a Sportitalia il suo punto di vista in merito al rinnovamento scelto dall’Inter con l’ingaggio di Cristian Chivu. Il tecnico ha posto l’accento sulla possibile nuova centralità di Davide Frattesi nello scacchiere nerazzurro: «Ci sono delle gerarchie da ridefinire, con Frattesi che è il primo nome che mi viene in mente. Lui è un Nazionale, era abituato a giocare ma si è sacrificato per il gruppo. Logicamente, la sua diventa ora una situazione che va un pochino ridisegnata. Ma è anche un bene che sia così, ai ragazzi va data la possibilità di avere delle chances diverse. Chivu dovrà anche cambiare il tipo di gestione, rispetto al caso di Inzaghi. Non critico quest’ultimo, che ha avuto dei risultati, ma le sue gerarchie hanno rappresentato un po’ un’anomalia. Serve maggiore energia, linfa, creando qualcosa di diverso e puntando anche su coloro che hanno avuto un ruolo minore durante la precedente gestione».

Breda sulla tentazione Lookman per l’Inter di Chivu

NUOVE CARATTERISTICHE – Breda ha poi proseguito riferendosi al possibile acquisto di Ademola Lookman da parte dell’Inter: «Un difetto dell’Inter degli ultimi anni riguardava l’attacco. Portare giocatori forti, come Pio Esposito, può dare un valore aggiunto ai nerazzurri. Bisogna vedere come vorrà giocare Chivu, Lookman potrà essere acquistato proprio per attuare dei principi che in questo momento non ci sono. L’Inter ha fatto del fraseggio il punto di forza degli ultimi anni, mentre con l’arrivo di Lookman si punta ad avere qualcosa di diverso».