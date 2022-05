Breda: «Inter, analisi per fare mercato! Quest’anno un punto debole»

Breda, ex allenatore – tra le altre -, di Salernitana e Pescara, su Sportitalia ha espresso la sua opinione riguardo quello che potrebbe essere il mercato dell’Inter, partendo da alcune analisi tattiche.

UN PUNTO DEBOLE – Roberto Breda parla del mercato nerazzurro partendo da alcune analisi con dati alla mano: «L’Inter è andata vicina a vincere il campionato nonostante i sacrifici della scorsa estate. In questa stagione si sono viste due squadre molto equilibrate in Serie A, dove il Milan è stato più completo nella fase di non possesso. Abbiamo notato anche un punto debole della squadra nerazzurra quest’anno, cioè si è sbilanciata troppo quando andava in vantaggio. Per capire cosa serve dal mercato bisognerà fare questo tipo di analisi. Il Milan è stato più costante in qualsiasi momento della gara, indipendentemente dal risultato. L’Inter invece no».