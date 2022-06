Breda: «Inter, altro modulo scommessa. Lukaku-Lautaro Martinez dubbi»

Roberto Breda, su Sportitalia Mercato, si è espresso sul possibile cambio modulo di Inzaghi all’Inter. Una considerazione sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez 2.0

SCOMMESSA − Breda spiega il passaggio dal 3-5-2 alle sue due varianti: «Il 3-5-2 è completamente diverso dal 3-4-2-1 e dal 3-4-1-2. Soprattutto in fase di non possesso. Pensa ai cambi di ruolo di Barella e Calhanoglu, devi comandare sempre il gioco ma in Italia è quasi impossibile. Per l’Inter diventa una grandissima scommessa. Lautaro Martinez e Lukaku? Non è sicuro che si ripresenti la dinamica di prima. Uno perché è cambiato l’allenatore, due perché i movimenti sono diversi. L’Inter cambia col 3-4-1-2 anche in termini di ripartenze, dove è stata la più brava negli ultimi anni».