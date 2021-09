Breda: «Difesa a tre? L’Inter ha vinto il campionato, ma problemi in Europa»

Breda è un estimatore della difesa a tre ma ritiene che non sia adatta a qualsiasi circostanza, come dimostrato dall’Inter nella scorsa stagione. L’allenatore ne ha parlato in collegamento con “Calcio Weekend Live” su Sportitalia.

NON SEMPRE AL MEGLIO – Roberto Breda dà un giudizio da allenatore sull’assetto difensivo a tre: «Comandare il gioco con la difesa a tre non è facilissimo. Io sono amante della difesa a tre, ma dipende che campionato vuoi fare. L’Inter l’ha fatto: ha vinto il campionato l’anno scorso con la difesa a tre, però in Europa ha avuto problemi perché dalla Champions League è uscita subito».