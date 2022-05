Brazao, che incubo: l’altro ginocchio KO! Nuovo lungo stop per il portiere dell’Inter

Brazao non trova davvero pace da un anno e mezzo esatto, cioè dalla sua ultima apparizione ufficiale su un campo di calcio. Poi solo panchina e purtroppo infortuni, anche gravi. L’ultimo in Brasile, dove il prestito al Cruzeiro inizia nel peggiore dei modi

ENNESIMO CRACK – L’odissea di Gabriel Brazao continua. E – purtroppo – non c’entra il trasferimento, in questo caso. Dopo il grave infortunio estivo al ginocchio destro, il portiere dell’Inter attualmente in prestito al Cruzeiro (vedi comunicato) subisce lo stesso identico infortunio in allenamento ma stavolta al ginocchio sinistro. Precisamente al legamento crociato anteriore. Il classe 2000 brasiliano nei prossimi giorni verrà sottoposto a un altro intervento chirurgico. E si tratta già del secondo intervento chirurgico a cui il Cruzeiro deve sottoporre Brazao dopo quello di marzo per correggere l’infortunio subìto al menisco mediale del ginocchio sinistro. A riportarlo è il portale brasiliano Globo Esporte che attraverso le parole di Sergio Campolina – medico sociale del Cruzeiro – spiega come i tre infortuni non siano collegati. La riabilitazione post-infortuni di Brazao, già iniziata da due mesi, ora viene arrestata da un nuovo lungo stop. E difficilmente Brazao si vedrà in campo prima del 2023. Un problema per tutti, Inter compresa. Peccato.