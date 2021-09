Brasile-Argentina, scintille: chiesta l’esclusione di 4 argentini! Il motivo

Brasile-Argentina è la super sfida in programma tra pochissimo e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Scintille tra le due Nazionali prima del fischio d’inizio: l’autorità sanitaria brasiliani avrebbe infatti chiesto l’esclusione di 4 argentini

SCINTILLE – Tra Brasile e Argentina non scorre sicuramente buon sangue, ancor meno dopo la finale di Copa America che ha visto trionfare Lionel Messi e compagni proprio in casa degli avversari. La replica della super sfida, in programma tra pochissimo e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non è partita con il piede giusto. Secondo i media brasiliani, infatti, le autorità sanitarie brasiliane vogliono l’espulsione immediata dei 4 giocatori argentini della Premier League. Il motivo a quanto pare è legato al fatto che qualsiasi non brasiliano che è stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni deve scontare un periodo di quarantena di due settimane.

MINACCIA – L’Argentina replica minacciando di chiedere la rimozione dei punti per il Brasile per non aver rispettato le regole concordate da tutte le delegazioni con la Conmebol, qualora si trovasse costretta a rinunciare a quattro dei suoi giocatori.