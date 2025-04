Brasile, addio a Jair da Costa! Giocò nella Grande Inter

Jair da Costa, ex attaccante della Grande Inter, ci ha lasciato questa sera nel tardo pomeriggio. In Italia è stato fondamentale nello scacchiere di Helenio Herrera.

ADDIO – Brutte notizie, per chi l’Inter l’ha vista crescere. Nelle ultime ore, dal Brasile, hanno riportato la morte di Jair da Costa a 85 anni. L’attaccante brasiliano, è stato un mito della Grande Inter che tra il 1962 e il 1971 ha portato a casa ben otto titoli con la Beneamata. Ben quattro gli scudetti in Italia, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. A questo però, si aggiunge il Mondiale con la Nazionale brasiliana in Cile.

Inter, storico gol in finale contro il Benfica

TROFEO – A confermare il decesso è stato la Portuguesa, la squadra che lo lanciò nel mondo dei grandi prima del passaggio in nerazzurro. A Milano, in totale, ha giocato ben 266 con 70 gol segnati. Uno dei più importanti fu proprio nella finale di Coppa dei Campioni che gli valse il trofeo in finale contro il Benfica. Jair da Costa chiuse poi la carriera al Santos nel 1974.