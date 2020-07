Brandt: “Contro l’Inter il ricordo piÃ¹ bello in questa stagione. I tifosi…”

Brandt: “Contro l’Inter il ricordo più bello in...

Brandt: “Contro l’Inter il ricordo più bello in questa stagione. I tifosi…”

Julian Brandt, centrocampista offensivo del Borussia Dortmund, in un’intervista rilasciata su 22Freunde ha parlato dei suoi tifosi facendo riferimento alla partita trovinta in rimonta con l’Inter

SOTTO LA CURVA – Julian Brandt ricorda in particolare la partita contro l’Inter in UEFA Champions League: «Non sono mai stato il tipo che guarda spesso le tribune durante la partita. Ma quando abbiamo giocato contro l’Inter e abbiamo rimontato la partita sotto gli occhi della Sudkürve mi sono reso conto di quanto sia importante il calcio per le persone qui».

Fonte: 22Freunde