Branchini: «Inter, essere troppo favoriti non aiuta. Lukaku? Ipervalutato»

Giovanni Branchini, agente di mercato, ha parlato in collegamento allo Speciale calciomercato su Sky Sport del mercato estivo dell’Inter nonché del match di domani

IPERVALUTAZIONE − Branchini parla dei movimenti di mercato estivi e della gara di domani: «In origine nell’Inter, c’è un ipervalutazione di chi se ne andato, non mi riferisco a Conte ma a Lukaku. Se vediamo il suo rendimento e i risultati dell’Inter, non è stata una sciagura. Brava l’Inter a tenersi Lautaro Martinez e a comprare giocatori forti come Edin Dzeko. Se Ronaldo si fosse deciso di partire a luglio, allora Dzeko a quest’ora sarebbe juventino. I nerazzurri sono un complesso che gioca bene, l’unico difetto sarà l’essere troppo favoriti domani e questo non aiuta».