Branchini: «Casadei? Dette e scritte tante cose. I migliori devono restare!»

Giovanni Branchini, agente di mercato, si è espresso sul futuro di Casadei dell’Inter. Il giovane centrocampista è corteggiato all’estero da Chelsea e Nizza (vedi articolo).

MEGLIO CHE RESTI − Branchini dice la sua nei confronti di Casadei: «Credo che gli acquisti di Inter e Milan siano stati ottimi. Non hanno perso i giocatori migliori, hanno dominato la stagione scorsa. Cesare Casadei? Ci sono tante cose da dire e scrivere. Dipende molto dalla gestione del giocatore anche se a me non piace molto quando i giocatori giovani vanno all’estero per giocare. Vorrei che i giocatori migliori restino inserendoli gradualmente anche perché non ne abbiamo di tantissimo». Le sue parole a Sky Sport.