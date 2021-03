Branca: «Scudetto? Inter ha molte chance! Conte ha dimostrato una cosa»

L’Inter è attualmente prima in classifica a +9 sul Milan secondo e +10 sulla Juventus terza. Marco Branca – intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” – vede i nerazzurri favoriti per lo scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni

LOTTA SCUDETTO – L’Inter domina attualmente la classifica di Serie A. Marco Branca, ex dirigente nerazzurro, parla del campionato in generale ma anche della lotta scudetto: «Il livello di competitività della Serie A sembrerebbe essersi abbassato visti i risultati in Coppa. Però non esagererei in questo giudizio negativo. L’Inter ha molte possibilità di vincere lo Scudetto. Conte ha dimostrato di saper preparare alla grande i match quando ha tempo per lavorare».

