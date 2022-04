Branca: «Scamacca farebbe comodo a Inter e Milan. Attaccante moderno»

L’ex dirigente nerazzurro Branca, in collegamento su Sky Sport 24, ha esposto un intervento in merito a Scamacca. L’attaccante del Sassuolo, a detta sua, può far comodo sia all’Inter sia al Milan dopo le parole di Carnevali (vedi articolo).

ATTACCANTE MODERNO − Marco Branca non ha dubbi sulle qualità dell’attaccante del Sassuolo: «Gianluca Scamacca? Farebbe comodo sia all’Inter sia al Milan. Credo che per età, maturazione e livello tecnico sia uno dei giocatori italiani più forti. Ha tutte le qualità per esprimersi al meglio ad alti livelli e in top squadre. È il prototipo dell’attaccante moderno che tutti cercano: alto, veloce, bravo di testa, di sinistro e di destro. Completo a tutti gli effetti».