Branca: «Rinnovo Skriniar? Vari fattori, spero nell’Inter! Zhang poco da dire»

Skriniar pare essere vicino a rinnovare con l’Inter, stando alle parole di ieri di Marotta prima della partita col Bayern Monaco (vedi articolo). L’ex direttore sportivo nerazzurro Branca, intervenuto a Calciomercato.it in una diretta Twitch, dà un suo giudizio.

OTTIMISMO – Marco Branca nutre buone speranze per quanto riguarda l’Inter: «C’è stato questo periodo di difficoltà e incomprensioni, fortunatamente risolte. I giocatori hanno ripreso la marcia sicura di gran parte dello scorso campionato e dell’inizio di questo, quindi credo che sarà una delle pretendenti alla vittoria dello scudetto pur avendo qualche punto di distacco dalle altre. Le parole di Giuseppe Marotta su Milan Skriniar? Ci sono diversi fattori. Il primo è che le due parti devono essere sincere, sempre meglio essere chiari. Skriniar ha sempre detto che all’Inter sta benissimo e, se possibile, non vuole cambiare. Spero che l’Inter possa fare economicamente un piccolo sforzo, poi ci dev’essere la collaborazione da ambo le parti: se c’è questa cosa qua si potrà chiudere, sennò magari si trascina per un po’ di tempo».

FUTURO IMMEDIATO – Branca dà una breve analisi su come potrà essere per l’Inter il derby d’Italia di domenica sera contro la Juventus: «Ci sarà da correre e lottare, però sono molto tranquillo. La squadra la vedo sicura e pronta, non sono preoccupato. L’operato di Suning? Se vende o no credo che alla famiglia Zhang non si possa dire molto, perché si è impegnata veramente tanto in un calcio attuale che prevede delle somme di denaro piuttosto alte ogni stagione».