Branca: «Lukaku, volontà giocatore conta! Dybala? Stimoli fondamentali»

Branca, ex dirigente dell’Inter, intervistato da Sky Sport ha parlato dei possibili colpi in entrata del club nerazzurro con Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

IL RITORNO – Marco Branca commenta i due possibili colpi in entrata per l’Inter, partendo principalmente da Romelu Lukaku: «Lukaku? La volontà del giocatore ha sempre contato, soprattutto negli ultimi anni. Lui non vuole rivalutarsi ma essere ancora protagonista con l’Inter. Non si è inserito al Chelsea, non si è trovato dal punto di vista tattico con l’allenatore del Chelsea per cui sta mettendo al primo posto la sua soddisfazione personale e se tutto va bene dovrà rinunciare a quella che è stata la sua soddisfazione economica l’anno scorso. Lukaku ha dimostrato che le sue caratteristiche fisiche e tecniche nell’ultimo anno che è stato qui all’Inter ha fatto la differenza, su questo non c’è dubbio. Non credo che abbiamo difficoltà a reinserirsi all’Inter».

ANCHE DYBALA – Branca commenta anche il possibile acquisto dell’ex Juventus: «Stiamo parlando di ipotesi, io credo che la parte degli stimoli per un professionista di alto livello sono fondamentali. Se mai verificasse questo passaggio dalla Juventus all’Inter credo che entrambi avrebbero dei grandissimi stimoli e questo ne gioverebbe l’Inter».