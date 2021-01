Branca: Â«Inter torna a vincere e senza frenesia! Tutti fanno dei passi falsiÂ»

Branca: «Inter torna a vincere e senza frenesia! Tutti fanno dei passi falsi»

Marco Branca

Branca, ex Direttore Sportivo dell’Inter ai tempi del Triplete, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato dei nerazzurri che vogliono tornare a vincere.

COMMESSI PASSI FALSI – Branca, intervistato da TMW ha parlato dell’Inter attuale facendo qualche riferimento con quella pre-Triplete: «L’Inter torna a vincere? Di facile non c’è nulla. Dovranno trovare forze e soluzioni per affrontare una situazione difficile. Ieri hanno passato il turno di Coppa Italia e quindi hanno sempre due obiettivi. Niente frenesia. Devono avere chiaro cosa vogliono ottenere. I nerazzurri non sono stati gli unici: tutti tranne il Milan hanno fatto passi falsi. Se uno da un’occhiata a tutte le storie del mondo del calcio poi ci sono periodi meno vincenti. Si può parlare del Milan, del Manchester United e altro. Anche la mia Inter non vinceva da tanti anni. Poi arrivano i successi».