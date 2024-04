Branca: «Inter, scudetto nel derby? Conta vincere! Peccato per una cosa»

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha commentato così a FanPage la stagione della squadra di Inzaghi inclusa la possibilità di vincere lo scudetto nel derby

STAGIONE – Branca commenta così l’annata dell’Inter di Inzaghi: «La prima parola che mi viene in mente è pazzesca e la seconda parola è peccato, perché c’era la possibilità di fare un tragitto in Champions League con più soddisfazioni. Vedendo anche come sono andate le cose nelle ultime gare. Anche in considerazione del fatto che la squadra e l’ambiente avevano preso la consapevolezza giusta l’anno scorso perdendo immeritatamente la finale, pensavo che fosse un po’ più preparata, mentre invece nella seconda partita è mancato qualcosa. Nella prima va bene, può capitare di sbagliare qualcosa perché tanto sai che c’è una seconda, ma se ti capitano le occasioni per fare gol devi capitalizzarle. Pensavo che fosse un po’ più in là in questo percorso di crescita, però la stagione è sicuramente fantastica»

SCUDETTO – Branca parla della possibilità di vincere lo scudetto nel derby col Milan: «Allora su questa storia qua io sono piuttosto pragmatico. Conta vincere in funzione di una vittoria definitiva del campionato, poi dopo se c’è anche la soddisfazione per aver battuto la squadra della tua stessa città meglio, ma questo vale per tutti i derby. Chiaramente ora a livello di comunicazione si è più amplificata questo aspetto ma quello che conta è la vittoria dello Scudetto. Credo che questa cosa qui, se viene pensata dalla squadra, possa anche disturbare. Loro devono pensare a vincere la partita perché se non si dovesse vincere non deve diventare qualcosa per sminuire la stagione fatta. Bisogna essere molto attenti in questo. Farebbe sicuramente piacere vincerlo così ma non è una finale, vale 3 punti. Stop».

PARAMETRI ZERO – Branca parla delle strategie di mercato dell’Inter, che spesso si affida ai parametri zero: «Allora, credo che il momento economico storico non permetta troppi voli pindarici per cui bisogna per forza cercare di abbinare il parametro zero con l’effettiva utilità per la squadra. Ne ho fatti pure io, perché ho fatto Julio Cesar e ho fatto Cambiasso, che poi sono stati all’Inter tanto tempo. Come sempre, non si può generalizzare perché ogni situazione è diversa e ogni calciatore è diverso da un altro, ma credo che la differenza l’ha fatta la capacità di valutare alcune cose che altri non hanno visto. Un esempio clamoroso è quello di Calhanoglu. Perché l’ha preso l’Inter e non le altre squadre di alto livello che avevano bisogno in quel ruolo? Più bravi? Sì, ma c’è sempre bisogno della visione e della capacità anche nel capire determinate cose».

Fonte: fanpage.it – Vito Lamorte