Branca: «Inter, per lo scudetto manca poco. Io al Napoli? Difficile dire no»

Dopo l’intervento di qualche giorno fa, Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, è tornato a parlare, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”. Si parla del big match in programma domenica prossima, tra Gattuso e Conte, ma anche di lotta scudetto

SUGGESTIONE – Prosegue la marcia di avvicinamento a Napoli-Inter (QUI la probabile formazione nerazzurra), match in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, l’ex ds nerazzurro Marco Branca ha presentato questa partita, ma non solo. Ecco le sue parole: «Credo che l’Inter possa riportare lo scudetto in sede. Manca poco e speriamo che si possa concretizzare. Per vincere c’è bisogno di una serie di fattori che devono intervenire tutti contemporaneamente. Cosa manca invece al Napoli? Concorrono le questioni economico-sportive. Gli scudetti di Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, sono stati pochi rispetto a quelli delle squadre del nord. Probabilmente c’è una serie di fattori che concorrono tra l’economico, le scelte sportive e organizzative e non ultima, l’ambiente, l’accoglienza della città. Io al Napoli? Nessuno potrebbe dire di no al fascino di questa piazza. Il Napoli da anni è una squadra a cui nessuno potrebbe dire di no. Non direi mai di no al Napoli, ma non solo io. Sta facendo bene».

Fonte: Marcello Calvano – Radio Kiss Kiss Napoli