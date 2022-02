Branca: «Inter non ridimensionata dal Derby. Il titolo non gli può sfuggire»

Marco Branca, ospite negli studi della ‘Domenica sportiva‘ su Rai Due, ritiene il KO dell’Inter nel Derby non pericoloso per la corsa al campionato. L’ex dirigente nerazzurro non ha dubbi

NO RIDIMENSIONAMENTO − Secondo Branca, i nerazzurri restano i favoriti per lo Scudetto: «L’Inter non esce ridimensionata dal Derby perso. Credo che questo campionato non gli possa sfuggire, è la più completa tecnicamente e fisicamente. Ieri non è riuscita ad essere incisiva e a cercare il secondo gol o il terzo gol. Ma ci sta sbagliare una partita durante il corso della stagione».