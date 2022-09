Branca: «Inter, se Inzaghi vince fenomeno se perde disastro! Equilibrio»

Marco Branca ha parlato del momento in casa Inter e della mancanza di equilibrio su Simone Inzaghi. L’allenatore sempre nel mirino della critica

SERVE EQUILIBRIO − Branca sul momento dell’Inter e non solo: «Ha avuto qualche titubanza. Devono trovare equilibrio. Inzaghi quando vince fenomeno, quando pareggia meno fenomeno, quando perde disastro. Turno? Dal punto di vista della classifica vincere ti mettere nella posizione di più speranza. Mourinho? Sono felice per lui, è il suo ambiente a Roma. Lo vedo svelto, lo vedo rinvigorito, più giovane e sta facendo bene. Dybala? Rimpianto non c’è, amen». Le sue parole a Sampdoria news24.