Branca: «Inter grande favorita, rosa forte anche nei cambi! Due sorprese»

L’Inter è ancora la favorita per lo scudetto grazie a una rosa molto competitiva. A pensarlo è l’ex dirigente nerazzurro Branca, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

COMPETITIVA – Marco Branca ha commentato il campionato di Serie A, che secondo lui vede ancora l’Inter davanti a tutti: «Chi vincerà lo scudetto? Io punto sull’Inter. Penso che l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi sia molto forte negli undici, ma anche nelle alternative. In una stagione impegnativa e lunga come questa saranno fondamentali. Dietro, come spesso accade, prevedo almeno una o due sorprese. I nerazzurri sono i grandi favoriti alla vittoria finale».

Fonte: kisskissnapoli.it