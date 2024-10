Branca: «Inter competitiva su due fronti? Si può in un modo. Triplete ripetibile»

Branca, ex giocatore poi dirigente dell’Inter del Triplete dal 2002 al 2014, in un’intervista rilasciata nel canale YouTube di Gian Luca Rossi (in LIVE con la nostra redazione ogni lunedì con Inter NOS), ha espresso una sua opinione su come si allena la testa quando vuoi essere competitivo.

DOPPIO FRONTE – Marco Branca parla della forza dell’Inter e la possibilità di competere su più fronti nel corso di una stagione: «Tutta questione di allenamento dell’ambizione, non fisico. L’ambizione si allena tutti i giorni con le parole, con gli stimoli, con i paragoni, con la storia. Si allena con la voglia di essere sempre tra i primi se non i primi. Come abbiamo fatto noi nell’anno del Triplete? A un certo punto stavamo perdendo scudetto e Champions League. A due minuti dalla fine a Kiev pareggiavamo. Oggi puoi tenere in forma mentalmente e fisicamente più giocatori con i cinque cambi. Oggi Taremi mi piace, Marko Arnautovic spero sia meno bersagliato dagli infortuni. Lautaro Martinez e Thuram sono forti, se hanno l’ambizione, possono farcela quest’anno».

Triplete fattibile per l’Inter di oggi?

IRRIPETIBILE – Marco Branca si augura che l’Inter attuale possa arrivare a vincere gli stessi trofei del 2010: «Di irripetibile non c’è niente, c’è sempre qualcun altro che alla fine lo fa. Noi siamo strafelice di aver vissuto quel periodo, ma auguro che ce ne siano altri nel prossimo futuro dell’Inter. Chi giocherebbe oggi dell’Inter del Triplete? È una cosa antipatica perché farei un torto a tutti quelli che hanno dato l’anima in quell’anno. La Champions League è più definibile a marzo, l’Inter può ripetersi in campionato!».