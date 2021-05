SERVE CHIAREZZA − Marco Branca ritiene che all’ Inter manchi chiarezza e verità sul futuro. Queste le sue parole: «Quando si prendono decisioni dal punto di vista organizzativo, non bisogna tanto girarci intorno. Diventa difficile fare previsioni, perché non sai bene che margini hai. C’è un momento di stallo. Dal punto di vista sportivo sarebbe un vero peccato buttare a mare tutto il lavoro fatto in questo biennio. Non è semplice ma devono dirsi le cose chiaramente. Devono dirsi la verità. Tale chiarezza sarà fondamentale anche in chiave programmazione per capire se ci sarà o meno un futuro positivo. E li starà ai giocatori poi decidere se rimanere o meno. Dire la verità, lascia libere i professionisti anche per evitare lamentele postume». Questo il commento di Branca sulla situazione attuale dell’Inter.

