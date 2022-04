Brambati: «Stupito che l’Inter non abbia già vinto! Conte ha reso vincenti dei ‘perdenti’»

Brambati dà a Conte grandi responsabilità per quanto fatto dall’Inter negli ultimi anni. L’ex difensore, in collegamento con Maracanà su TMW Radio, ritiene che Inzaghi avrebbe potuto fare di più.

IN DISCESA? – Per Massimo Brambati non ci saranno difficoltà oggi in Spezia-Inter: «Rischi per oggi? No, secondo me no. Ha a disposizione dei grandissimi giocatori, credo poi mentalizzati da chi c’era nei due anni precedenti. Erano un po’ dei “perdenti”, con l’arrivo di Antonio Conte hanno preso una mentalità vincente. Io mi stupisco che il campionato sia ancora aperto adesso, perché il Milan a livello di organico è inferiore. Simone Inzaghi si è un po’ incartato nel derby e l’incartamento è proseguito: non fosse riuscito a vincere con la Juventus sarebbe continuato. Io non paragono né il primo né il secondo anno: quando è arrivato Conte l’Inter arrivava a venticinque punti dalla Juventus, con Cristiano Ronaldo e una squadra ancora vincente e non calante. C’erano e ci sono tuttora dei giocatori all’Inter che, quando è arrivato Conte, si giocavano al massimo il quarto posto. L’Inter è diventata competitiva con lui, non si può paragonare la squadra di Conte con quella di Inzaghi. Ma mi sarei aspettato che avesse vinto il campionato già da un mese».