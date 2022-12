Brambati: «Sostituto all’altezza di Dumfries? Compito della dirigenza! Allora perché li paghi?»

Massimo Brambati è favorevole alla cessione di Denzel Dumfries alla giusta offerta considerato il momento economico dell’Inter. Poi sarà compito della dirigenza trovare un sostituto all’altezza, giustificando dunque il loro stipendio. Le parole del calciatore sulle frequenze di TMW Radio.

VIA ALLA GIUSTA OFFERTA – Brambati è convinto che l’olandese sia sacrificabile alla giusta cifra e che sia compito della dirigenza trovare il sostituto all’altezza: «Offerta irrinunciabile per Dumfries? La situazione societaria non la conosco nei minimi dettagli ma non è così florida da potersi permettere di rinunciare a un’offerta importante. Io capisco l’importanza del giocatore, ma credo che lo scouting dell’Inter sia così in gamba che può trovare un altro giocatore. Dumfries è stata una scommessa vinta di Ausilio e l’ha difesa con le unghie e con i denti. Gli vanno dati i meriti, così come sul fatto che è stato valorizzato nel tempo. Col Mondiale che sta facendo mi auguro per l’Inter che l’Olanda vada avanti, perché acquisterebbe ancora più valore sul mercato. Gli stipendi dei manager in dirigenza li devi giustificare in qualche modo, il loro compito è quello di trovare eventuali sostituti all’altezza di chi va via».