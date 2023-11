Brambati: «Sorpreso da Thuram! Dimarco pregò Conte: il motivo»

Thuram ha sorpreso un po’ tutti in questo inizio di campionato, non perché non si conoscessero le sue qualità ma più che altro perché arrivava all’Inter dopo gli addii di Dzeko e Lukaku. Anche Brambati, intervenuto a TMW Radio, si dice piacevolmente colpito dal francese ma anche da un altro interista

DUE SORPRESE – Marcus Thuram è stata una delle sorprese di questo campionato, forse perché molti hanno sottovalutato il suo acquisto da parte dell’Inter. Anche Massimo Brambati è tra quelli che non si aspettavano un francese già così coinvolto: «Chi mi ha sorpreso di più finora? Innanzitutto Thuram, non mi aspettavo che si calasse immediatamente nel nostro campionato con questa spavalderia e con queste qualità. Gli manca ancora la confidenza col gol, ma a quello ci pensa Lautaro Martinez. Poi Dimarco, che mi ha sorpreso perché pregò Conte di riportarlo all’Inter ma non lo fece. È migliorato tantissimo e ora è diventato determinante».