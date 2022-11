Brambati: «Skriniar? L’entourage sta guadagnando tempo! Andrà via»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Milan Skriniar e della questione rinnovo con l’Inter. Queste le sue parole

RINNOVO – Queste le parole di Brambati: «Melina di Skriniar per il rinnovo? Un mio pensiero, immagina se l’agente dovesse venir fuori a dire che se ne vogliono andare. Come può giocare uno ancora all’Inter sapendo già che se ne va? Forse è per questo che l’agente non viene fuori a fare nessun tipo di dichiarazione. Altrimenti darebbe una dichiarazione positiva. Il problema è che Skriniar è a scadenza a giugno 2023 ma deve giocare, almeno di clamorose situazioni, fino a giugno, passando attraverso impegni molto importanti. Immaginate un giocatore, in caso di errore peserebbe tonnellate. L’entourage sta guadagnando tempo, sta comprando tempo. Per poi andare via».