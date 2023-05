Brambati critico: «Inzaghi? Avesse perso col Porto via dall’Inter!»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, si dimostra critico nei confronti di Simone Inzaghi. L’ex calciatore ritiene che se l’Inter avesse perso col Porto agli ottavi di Champions League l’allenatore sarebbe stato sollevato dall’incarico

ANALISI – Queste le considerazioni di Brambati: «Inzaghi? Lui ha uno degli organici più forti in Italia. Ha mascherato il tutto con la finale di Champions League. Io credo che con la Coppa Italia e la Supercoppa non sarebbe stato riconfermato. Se fosse uscito col Porto Inzaghi non sarebbe più l’allenatore dell’Inter. È stato messo alla berlina dai suoi dirigenti, dai media che hanno parlato dei possibili successori. È vero che il calcio cambia a seconda dei risultati, ma io non mi posso girare dall’altra parte e non dire che, ammesso e premesso che l’Inter arriva in finale con merito, ma non si può dire che il sorteggio è stato abbastanza fortunato. Se vinci col Portogallo e col Milan per arrivare in finale non ammetti che il City ha battuto Bayern Monaco, e Real Madrid, squadre più attrezzate di Milan, Benfica, Porto e persino Napoli».