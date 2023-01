Brambati: «Scudetto? Niente è deciso. Inter può fare filotto, solo che…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del momento dell’Inter e delle possibilità in campionato della squadra di Inzaghi

FILOTTO – Queste le parole di Brambati: «Napoli già con lo scudetto? Non sono d’accordo. Niente è ancora deciso. Lotta Champions? Quella che rischia meno è l’Inter, la reputo quella che se fa un filotto di vittorie, e visto il calendario, ha partite abbordabili. Solo che adesso stanno giocando ogni tre giorni e avrà anche la Champions che sarà uno spartiacque importante. Anche per gli azzurri, porta via energie psicofosiche. Può portare entusiasmo se passi il turno ma porta via energie»