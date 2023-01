Brambati: «Scudetto? Inter! Dzeko? Roma dovrebbe mangiarsi le mani»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della vittoria dell’Inter sul Napoli. L’ex calciatore, inoltre, si esprime su Edin Dzeko

ANALISI – Queste le parole di Brambati: «Scudetto? I numeri li rispetto, ma li guardo fino a un certo punto. Dico che come organico voto sempre l’Inter, anche se è la più lontana dal Napoli. Per me è la più attrezzata e si è rinforzata rispetto all’annos corso. A Roma, e soprattutto Mourinho, dovrebbero mangiarsi le mani per aver fatto andare via Dzeko, perché poteva rimanere in giallorosso ed hanno deciso di investire 40 milioni su Abraham. Poteva ancora servire ai giallorossi. Per me l’Inter è la squadra che può completare la rimonta. Anzi, mi stupisce che un Inter-Napoli abbia portato a ridurre lo svantaggio da 11 a 8 punti. È questa la cosa che dovrebbe far riflettere. Per me i nerazzurri hanno una squada ed un organico che può far benissimo anche in Champions».