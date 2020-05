Brambati rivela: “Tonali? Non ci sono solo Inter e Juventus. Sarà asta”

Brambati fa il punto della situazione sul futuro di Sandro Tonali, obiettivo di Inter e Juventus sul mercato. Il procuratore inserisce il PSG nella corsa al centrocampista. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

CORSA A TRE? – Massimo Brambati si espone sul futuro del gioiello del Brescia: «Alta valutazione del Brescia per Tonali? Cellino fa bene, perché ha un gioiello tra le mani. Ma sarà il mercato a dire se vale quello che chiede. Di sicuro farà un’asta, perché non ci sono solo Inter e Juventus sul giocatore. So che Leonardo lo segue e vuole portarlo al PSG – dice Brambati -. Ripresa Serie A? Non sono d’accordo su playoff e playout però. Se ci si deve fermare in corsa, lo si farà. Come decidere poi quante squadre scegliere per i playoff? E poi le altre che non devono fare nulla che fanno? Ci sono in ballo anche i diritti tv. Comunque giocare partite ogni tre giorni non sarà semplice, visto quanto sono stati fermi».