Brambati punge: «Inter? Fortuna avuta prima non l’ha avuta in finale!»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City

FORTUNA – Questa l’opinione di Brambati: «Inter? Il culo avuto prima non l’ha avuto in finale! Il City è riuscito a non prendere gol sia per fortuna che per bravura. I nerazzurri non hanno fatto un tiro in porta nel primo tempo. Guardiola si è accontentato di vincere, non di stravincere. Di fare le partite che ha fatto l’anno scorso col Real Madrid per poi uscire, gli è servito da lezione. Il City difficilmente lo abbiamo visto arretrare, lo abbiamo visto con Manchester United ed Inter. Lukaku? Quest’anno ha fatto la riserva, non il titolare. Quando è rientrato giocava Dzeko. Uno deve capire quanto costa tenerlo. Il problema è il Chelsea, devi andare parlare con loro. Ti puoi mettere d’accordo col giocatore ma è di proprietà del Chelsea. A me hanno detto che i londinesi useranno il belga per cercare di arrivare a Vlahovic».