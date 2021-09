Brambati: «Primo tempo Inter straordinario. Perdita Oriali peserà tanto»

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della gara di ieri sera tra Inter-Real Madrid, sostenendo che i nerazzurri non si meritassero la sconfitta. Una pillola anche su Oriali

SFORTUNA − Queste le parole di Brambati su Inter-Real Madrid: «Non pessimista sull’Inter, ieri ha giocato benissimo il primo tempo. Il Real Madrid non meritava di vincere. Ha perso qualcosa dal punto di vista tecnico ma si è mossa benissimo sul mercato. Sia Edin Dzeko che Joaquin Correa sono ottimi giocatori. Il bosniaco è stato un acquisto dal punto di vista tecnico ed economico azzeccatissimo. Gettare la croce addosso su Dzeko è sbagliato. Credo che ci sia stata sfortuna nel KO, la squadra di Simone Inzaghi è calata fisicamente nella ripresa e Carlo Ancelotti ha avuto il merito di mettere questi due ragazzi che hanno fatto la differenza. Ripeto, successo non meritato, e primo tempo Inter straordinario, Ancelotti non ci aveva capito niente. Ha affrontato l’Inter nel primo tempo in malo modo. A me la Beneamata è piaciuta, poi logico bisogna confermare il ritmo fino alla fine ma non è semplice contro queste grandi squadre. L’Inter, tra i tanti uomini che ha perso, Lele Oriali peserà all’interno di questa squadra/società».