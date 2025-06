Brambati: «Primo allenatore che ha cercato Marotta non è Chivu»

Che Cristian Chivu non sia stata la prima scelta è chiaro, anche se Giuseppe Marotta non lo ha mai confermato, anzi tutto il contrario. Massimo Brambati su TMW Radio racconta la sua versione sul nuovo allenatore dell’Inter.

TOTO ALLENATORI – In casa Inter dopo la finale di Champions League è cambiato tutto, compreso l’allenatore. Simone Inzaghi ha abbandonato la barca e la dirigenza ha dovuto trovare il suo sostituto. Cristian Chivu ora occupa la panchina, ma Massimo Brambati dice la sua: «Il primo allenatore che ha cercato Marotta è Allegri, non Chivu. E poi Fabregas. Prima ha cercato uno di gestione, poi ha svoltato su un giovane, perché Fabregas era il numero 1 dei giovani. E so che ha cercato anche Vieira. E’ una scommessa, la squadra però c’è»