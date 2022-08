Brambati: «Perisic top lo scorso anno. Gosens? Dubbio sugli ex Atalanta»

Massimo Brambati, intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di TMW Radio, ha espresso le sue sensazioni in vista della prossima stagione in casa Inter. Un focus specialmente sulla fascia sinistra, con l’addio di Ivan Perisic e l’eredità lasciata a Robin Gosens.

DUBBI – Da ex calciatore, Massimo Brambati ha espresso qualche dubbio sulla fascia sinistra dell’Inter per il prossimo anno. Queste le sue parole sul tema: «Perisic ha fatto tanto lo scorso anno, è stato il protagonista assoluto. Ha fatto la differenza più di Lautaro Martinez. Attenzione poi a Gosens, che sembrava essere l’erede naturale, ma i dubbi sulla tenuta fisica sono noti. E ce li ho su tutti i giocatori che vengono via dall’Atalanta. Molti usciti da quel contesto faticano».