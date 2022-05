Brambati: «Orsato e Coppa Italia? Siamo indietro! Fallo su Pessina»

Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per parlare della gara di ieri vinta dal Milan contro l’Atalanta, analizzando l’arbitraggio di Daniele Orsato e la sua mancata designazione per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

ARBITRAGGI – Massimo Brambati ha commentato il fallo non fischiato a Pessina sull’1-0 del Milan, giudicando l’operato di Daniele Orsato: «Penso fosse fallo, anche se non ha fischiato nemmeno un contatto molto simile su Giroud. Secondo me Orsato è l’arbitro migliore che abbiamo e mi dispiace che si porta ancora dietro l’episodio di Inter-Juventus di alcuni anni fa. Secondo me doveva arbitrare la finale di Coppa Italia e se continuiamo a pensare che non possa arbitrare i nerazzurri, allora significa che siamo anni luce indietro».