Brambati: «Non so se l’Inter terrà questo ritmo. Milan in gioco»

Massimo Brambati la spara come sempre, questa volta avverte l’Inter in collegamento su TMW Radio dal possibile rientro in gioco del Milan per lo Scudetto.

POSSIBILITÀ – Massimo Brambati la spara grossa: «Il Milan è ancora in gioco per lo Scudetto. Manca ancora tutto un girone da giocare, 9 punti non sono tantissimi dal primo posto e dobbiamo vedere se con la Champions League e la Supercoppa Italiana di mezzo l’Inter terrà questo ritmo e anche la Juventus».