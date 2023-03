Brambati non pensa all’Inter: «Conte? Ideale per la Juventus! Roma…»

Massimo Brambati in un suo intervento radiofonico nel corso di “Maracanà” ha parlato del possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A in particolare Juventus e Roma, ma senza citare l’Inter.

RITORNO – Massimo Brambati ha parlato così di Antonio Conte: «Lo conosco bene, è un amico e faccio fatica a parlarne. Però dico che mi dispiace quando sento dire a persone che non lo conoscono che è solo una questione di soldi. Non è così, uscendo dal Tottenham ora ha perso dei soldi importanti. Lui ne fa una questione di progetto tecnico per andare ad affrontare una sfida stimolante. Il progetto tecnico va sopra ogni cosa. Se fossi un ds e volessi ingaggiare Conte gli farei un contratto a bonus ma anche un bonus per la valorizzazione di un calciatore. Per me la Juventus ha l’occasione per riportarsi a casa un riorganizzatore assoluto dopo questo disastro. Lui conosce tutto, è la persona adatta. Roma? La sua ambizione è quella di vincere. Lui è andato via perché ha capito che in Premier non avrebbe mai vinto il Tottenham e a lui questa cosa scoccia. Lui se va a Roma è perché deve portare nel giro di pochi anni la Roma a vincere lo Scudetto».