Brambati non è convinto: «Manchester City-Inter, impressionato? Nì»

Tanti gli elogi all’Inter e a Simone Inzaghi per la grande partita giocata all’esordio in UEFA Champions League contro il Manchester City. Non da Massimo Brambati, che come fa notare su TMW Radio non è impressionato al 100%.

NON CONVINTO – Manchester City-Inter è una partita di cui si sta parlando tanto sia in Italia, che in Inghilterra. Specialmente per la grande capacità dei nerazzurri di giocarsela testa a testa contro la squadra di Pep Guardiola in casa loro. Non è però convinto al 100% l’ex calciatore Massimo Brambati, che non si definisce particolarmente impressionato dopo la partita di ieri. Queste le sue motivazioni, con la risposta sulla domanda se l’Inter lo avesse o meno impressionato: «Nì. Siamo all’inizio, è un pareggio importantissimo ma è anche vero che siamo all’inizio per entrambe. Hanno la forza e le capacità di arrivare in fondo alla Champions League. L’Inter fa parte di quelle big che possono farcela»