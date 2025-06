Brambati netto: «Chivu è la terza scelta dell’Inter! Poco da fare»

L’Inter sembra abbia scelto ormai Cristian Chivu per il suo futuro. Massimo Brambati ne parla su TMW Radio aggiungendo qualcosa sul calciomercato.

SCELTE – Massimo Brambati non è convinto proprio della decisione dei nerazzurri: «Chivu è la terza scelta dell’Inter, la prima era la riconferma di Inzaghi, che è andata a vuoto, poi c’era Fabregas e forse pure Vieira. Sono allenatori che non hanno l’esperienza di un’Inter che comunque è stata in lotta su tre fronti. C’è da sottolineare un fatto: quando un allenatore è sotto contratto, passi attraverso la società con cui sei sotto contratto, e se quella non apre alla cessione non c’è nulla da fare. A Como è qualcosa di clamoroso quello che è successo, più di quanto visto con Conte a Napoli. Fabregas credo però che non sia stato molto convinto comunque. Ho sentito il suo assistente Cassetti, che mi ha detto che per prendere Fabregas devi anche prendere giocatori per il suo gioco. E non so che possibilità ha l’Inter sul mercato ora».

MERCATO – Sulle possibilità economiche dell’Inter Brambati ha poi detto: «E poi devi svecchiare una rosa che per parecchi elementi è oltre i 30 anni. Vi do una news: Marotta ha chiamato Cherubini per Leoni, gli ha chiesto 20 milioni Marotta ha detto ‘Io 20 milioni non li ho’. Ma non so se non li ha per Leoni o proprio non li ha. Forse è più la seconda versione. Oggi l’Inter non ha il potere sul mercato del Napoli»