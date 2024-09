Brambati: «Milan, dopo il derby le somme! Lautaro Martinez fuori»

Brambati torna a parlare anche lui di Inter dopo un po’ di tempo e lo ha fatto sempre in un suo intervento durante “Maracanà”, su TMW Radio, dove ha anche parlato del futuro incerto di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.

PARTITE GIÀ DECISIVE – Massimo Brambati parla della prossima sfida del Milan, che ha iniziato la propria stagione non con pochi problemi, e sul futuro di Paulo Fonseca, già messo in discussione: «Per me rimane, non è a rischio. E poi credo che ci sia una certa differenza tecnica tra Venezia e Milan, inoltre anticipa il derby. In queste tre gare si gioca molta della sua credibilità comunque. Dopo queste tre partite cominceranno a tirare le somme».

Livello atletico dopo la sosta Nazionali: Lautaro Martinez giocherà?

PROSSIMO IMPEGNO – Massimo Brambati esprime anche una sua opinione riguardo l’impiego o meno dell’attaccante argentino dopo gli impegni con la sua nazionale, dove tra l’altro è stato impiegato titolare considerate le tante assenze in attacco. Questo il parere dell’ex calciatore in vista della sfida contro il Monza: «Lautaro Martinez titolare? In corsa sicuramente no. Però lo tengo per la sfida con il Manchester City e il derby. Viene dalla Copa America e anche dalla trasferta in Nazionale ora».