Brambati ci crede ancora: «Meriti Inter, ma la Juventus è ancora lì!»

Massimo Brambati, ormai lo conosciamo, non è prodigo di complimenti per l’Inter. Ai microfoni di TMW Radio, però, l’ex calciatore elogia i meriti dei nerazzurri. Ma non toglie fuori dai giochi la Juventus.

TESTA A TESTA – Massimo Brambati non dà ancora la Juventus fuori dai giochi, nonostante la sconfitta contro l’Inter: «La Juventus non è mai partita per cercare di vincere lo scudetto, è lì per i suoi meriti e per un cetro tipo di gioco. Mi aspettavo potesse più incartarsi l’Inter per la pressione, invece lo ha fatto Allegri. Il pareggio contro l’Empoli ha deteriorato l’entusiasmo ed è stato un segnale non buono in vista dello scontro diretto. Ieri i nerazzurri hanno strameritato di vincere per gioco e qualità, ma i bianconeri sono ancora lì».

RENDIMENTO – Brambati si complimenta poi con Hakan Calhanoglu per il suo rendimento: «Non mi aspettavo questa crescita. Quando è andato a parametro zero con il Milan, anche Paratici ci ha provato, ma poi è subentrata l’Inter. Nessuno si aspettava questo rendimento. Dei nerazzurri mi ha impressionato più di tutti Pavard che viene dal Bayern Monaco. Mentre la Juventus ha preso Weah, Cambiaso e Alcaraz. La qualità si vede».